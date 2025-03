Sorrisi a metà per la Juventus di Thiago Motta in vista della sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini di domenica sera

Dopo aver vinto le ultime cinque partite in campionato, la Juventus di Thiago Motta è tornata in corsa per le primissime posizioni in classifica, con la vetta distante sei punti.

Domenica 9 marzo, la squadra bianconera ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel posticipo delle 20:45. L’arbitro della partita sarà Simone Sozza.

In caso di vittoria, i bianconeri agguanterebbero al terzo posto proprio la squadra nerazzurra.

Per la sfida dell’Allianz Stadium, Thiago Motta sorride a metà. Renato Veiga è tornato a lavorare in gruppo, mentre Federico Gatti ha ancora svolto lavoro personalizzato.

Juventus, le ultime su Renato Veiga e Gatti

A poco più di due giorni dalla sfida contro l’Atalanta, la Juventus deve fare i conti con qualche problema in difesa. Nella giornata di giovedì, Federico Gatti ha svolto lavoro personalizzato a causa di un affaticamento muscolare. Anche venerdì l’ex Frosinone non ha lavorato con i compagni. Un piccolo campanello d’allarme per Thiago Motta, che rischia di non avere uno dei calciatori più utilizzati per la sfida contro l’Atalanta.

Le buone notizie, invece, arrivano da Renato Veiga. Il difensore in prestito dal Chelsea ha lavorato in gruppo e quindi torna a disposizione. Il portoghese si era fermato dopo appena dodici minuti nella gara d’andata dei playoff di UEFA Champions League contro il PSV Eindhoven. Oltre al classe 2003, la Juventus ha appena ritrovato anche Pierre Kalulu, tornato in campo lo scorso lunedì contro l’Hellas Verona.