Calciomercato | Napoli, nuovi contatti col City per Rulli. Si continua a lavorare per Berenguer

Praticamente fatta per Ounas (operazione da 10 milioni più bonus), il Napoli comunque continua a lavorare su più fronti. A partire dal capitolo relativo al vice Reina: oggi ci sono stati nuovi contatti per Rulli con il Manchester City. Il Napoli dialoga con il club inglese perché fino al 2018 ha una recompra sul portiere che la scorsa stagione ha collezionato 44 presenze con la maglia della Real Sociedad. La prima proposta del Napoli è stata di un prestito con obbligo di riscatto: la trattativa comunque è aperta e il club azzurro sembra davvero aver trovato il giusto vice Reina.

Inoltre, il Napoli non molla Berenguer. Prosegue infatti anche l'operazione per portare in azzurro il centrocampista dell'Osasuna, un affare che potrebbe chiudersi sui 6 milioni.