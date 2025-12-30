Questo sito contribuisce all'audience di

Samuele Vignato, il ds Čulina: “Non ne fanno più 10 come lui. Questi talenti devono essere protetti”

Redazione 30 Dicembre 2025
Samuele Vignato, Rijeka (IMAGO)

“Non ne fanno più 10 come lui”. Il ds del Rijeka ci racconta tutti i retroscena del trasferimento di Samuele Vignato nel club croato.

Dopo aver conquistato il campionato croato nella scorsa stagione, il Rijeka continua a rappresentare una delle realtà più virtuose del panorama balcanico. Un club capace non solo di vincere, ma soprattutto di costruire valore, grazie a una filosofia raccontataci dal direttore sportivo Antonini Čulina, basata su scouting, sviluppo dei giovani e sostenibilità. Un modello che negli ultimi anni ha permesso al Rijeka in primis di imporsi in patria, e soprattutto di lanciare numerosi talenti poi affermatisi all’estero, nei top campionati europei.

Un percorso chiaro, portato avanti sotto la presidenza di Damir Mišković e guidato sul piano sportivo da una struttura dirigenziale solida e coerente. In questo contesto si inserisce il lavoro di Antonini Čulina, vice direttore sportivo del club croato ed ex head of scouting, figura centrale nello sviluppo del progetto tecnico, sempre nel rispetto e in stretta collaborazione con il direttore Darko Raić-Sudar, con cui condivide da anni un rapporto di fiducia e amicizia.

Dai giocatori già affermati a quelli “in rampa di lancio”, il Rijeka continua a investire su profili giovani e di prospettiva: da Ante Orec ai classe 2006 e 2007 come Butic, Kitin, Thaqi e Alasana Samateh, fino ai talenti valorizzati e ceduti negli ultimi anni come Ivanovic, Pasalic, Smolcic, Frigan, Hodza, Danilo Veiga, oggi protagonisti all’estero. Un segnale evidente di come il club sappia preparare i propri calciatori per compiere lo step successivo.

Ed è proprio in questo contesto che si inserisce l’arrivo in estate di Samuele Vignato, trequartista ex Monza e Chievo. Rimasto svincolato dopo la retrocessione dei biancorossi in Serie B, il ds Antonini Čulina  non ci ha pensato su due volte prima di portarlo a Fiume.

Proprio quest’ultimo se lo coccola, raccontando in primis il suo arrivo: Lui e il suo procuratore sono stati molto bravi: non hanno chiesto soldi in giro, ma soltanto un club che potesse rappresentare un progetto, dove Samuele potesse avere spazio per giocare e crescere come calciatore. Tutti abbiamo fatto un grande lavoro”.

Čulina su Samuele Vignato: “Non esistono più i 10 come lui: vanno protetti”

Che il Rijeka da anni accudisca, prima che investa sui giovani, ne abbiamo già parlato e ce lo racconterà ancor più approfonditamente il direttore croato. Ma è per i giocatori come Vignato che l’ex Padova e Spezia stravede: “Ha firmato un contratto di quattro anni. Il ragazzo sta facendo benissimo. Non era facile per lui, perché non ha fatto neanche la preparazione con la squadra: è arrivato ed è entrato subito, facendo immediatamente la differenza sia in campionato che in Conference League. Non è una cosa semplice, sono pochi i giocatori che riescono a incidere subito senza preparazione. Questo dimostra che è un ragazzo molto intelligente“.

Sempre su Samuele: “So che aveva anche altre possibilità: c’era l’interesse di un club che gioca la Champions League. Devi sapere davvero cosa vuoi fare. Secondo me ha fatto la scelta giusta, perché noi sappiamo curare i giovani che devono fare un ulteriore step per arrivare ad alti livelli. Siamo un club che vive di giovani: per noi lui è come l’oro“.

Sulla rarità del suo ruolo al giorno d’oggi: “Con Samuele siamo davvero molto contenti. Oggi non ce ne sono più tanti di numeri 10 come lui, di veri talenti così. I ragazzi non giocano più per strada e questo tipo di calciatori sta scomparendo. A questi ragazzi devi solo lasciarli giocare a calcio: sentono il gioco meglio di noi, hanno fantasia e vanno protetti”.

Vignato, Rijeka (IMAGO)

Rijeka, il ds Čulina: “Serie A? La conosco bene, per i giovani è sempre più difficile trovare spazio”

In chiusura il direttore sportivo croato ha voluto illustrarci quella che è la filosofia del club, e di conseguenza le ambizioni del Rijeka: “Mi chiedi dei progetti per il futuro o della nostra filosofia? In realtà le due cose vanno insieme. Guardiamo sempre a portare giocatori giovani, con potenziale, fame e ambizione, ma soprattutto qualità. Noi viviamo di trasferimenti, quindi dobbiamo in questo senso. Se non lavori con i giovani, se non li prepari, oggi non li prende nessuno: ci sono tantissime analisi, tutti guardano tutto, e devi avere giocatori pronti”.

Come citato prima, anche Danilo Veiga, oggi a Lecce in A, nella stagione 2023/2024 ha fatto parte della squadra di Miskovic, e il direttore ci racconta un retroscena: “Mi dispiace per lui, perché se non ha fatto meglio da noi è anche colpa nostra. È comunque un bell’esempio del nostro lavoro. Se guardi gli ultimi 13 anni, da quando è arrivato il presidente, la filosofia è sempre la stessa: tutti guardiamo nella stessa direzione ed è così che arrivano i risultati”.

Sempre su Veiga: A volte i giocatori giovani hanno bisogno di tempo. Fanno una partita bene e una meno bene, serve pazienza, supporto e lavoro. Sono contento per lui: è un giocatore fortissimo e un ragazzo incredibile, e meritava di arrivare in un campionato importante”.

E infine sul nostro campionato, il direttore Čulina lancia un appello riguardo lo scarso impiego, forse dettato dalla paura, di giocatori giovani: “Mercato? Guardiamo spesso anche la Serie A. Conosco bene il calcio italiano e per i giovani lì è molto difficile trovare spazio“.

A cura di Mattia De Pascalis

 