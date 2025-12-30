La Cremonese insiste per Marianucci, chiesto anche Okoli: il punto

La Cremonese insiste per Luca Marianucci del Napoli, chiesto anche Okoli. Diversi giocatori in uscita

12° posto in Serie A, con 21 punti raccolti in 17 partite. La neopromossa Cremonese di Davide Nicola viaggia su ottimi ritmi trascinata dai gol di Jamie Vardy e Federico Bonazzoli e si trova a +9 sulla zona retrocessione.

Con la sessione invernale di calciomercato alle porte, il club si muove per rinforzare in particolare la difesa. I grigiorossi, infatti, insistono per Luca Marianucci del Napoli in prestito secco.

Ma non solo, c’è stata una richiesta anche per Caleb Okoli, attualmente al Leicester in Championship e per cui si sarebbe trattato di un ritorno. Chiusura totale, però, da parte delle Foxes: il classe 2001 ex Atalanta e Frosinone non si muove.

Diverse anche le possibili uscite. David Okereke ha richieste da Turchia e Emirati, mentre Leonardo Sernicola e Mattia Valoti piacciono in Serie B.