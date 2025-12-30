Serie A, le designazioni per la 18ª giornata: Massa dirige Lazio-Napoli, a Fabbri Atalanta-Roma
Le designazioni arbitrali per la 18esima giornata di Serie A: Massa dirige il big match tra Lazio e Napoli, a Fabbri Atalanta-Roma
Archiviata l’ultima giornata del 2025, la Serie A si prepara a tornare in campo nell’anno nuovo con diversi big match.
La 18esima giornata, ultima del girone d’andata, si aprirà venerdì 2 gennaio con il match tra Cagliari e Milan, che si sfideranno alla Unipol Domus. Chiude invece il programma Inter-Bologna, in programma per domenica 4 gennaio alle 20:45.
Diverse gare importanti per la parte alta della classifica, con i nerazzurri che hanno ritrovato la vetta nell’ultimo turno, ma ci sono ben cinque squadre raccolte in 4 punti: la Juventus, che nella prossima giornata affronterà il Lecce, è a -4 dalla capolista.
Di seguito le designazioni arbitrali per l’ultima giornata del girone d’andata.
Le designazioni arbitrali per la 18ª giornata di Serie A
CAGLIARI – MILAN (Venerdì 2 gennaio ore 20.45)
Arbitro: ABISSO
VAR: CAMPLONE
COMO – UDINESE (Sabato 3 gennaio ore 12.30)
Arbitro: ARENA
VAR: DI BELLO
GENOA – PISA (Sabato 3 gennaio ore 15.00)
Arbitro: CHIFFI
VAR: MAZZOLENI
SASSUOLO – PARMA (Sabato 3 gennaio ore 15.00)
Arbitro: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
JUVENTUS – LECCE (Sabato 3 gennaio ore 18.00)
Arbitro: COLLU
VAR: DOVERI
ATALANTA – ROMA (Sabato 3 gennaio ore 20.45)
Arbitro: FABBRI
VAR: MARESCA
LAZIO – NAPOLI (Domenica 04/01 ore 12.30)
Arbitro: MASSA
VAR: DI PAOLO
FIORENTINA – CREMONESE (Domenica 4 gennaio ore 15.00)
Arbitro: LA PENNA
VAR: MARINI
HELLAS VERONA – TORINO (Domenica 4 gennaio ore 18.00)
Arbitro: RAPUANO
VAR: MAGGIONI
INTER – BOLOGNA (Domenica 4 gennaio ore 20.45)
Arbitro: GUIDA
VAR: GHERSINI