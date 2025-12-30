Le designazioni arbitrali per la 18esima giornata di Serie A: Massa dirige il big match tra Lazio e Napoli, a Fabbri Atalanta-Roma

Archiviata l’ultima giornata del 2025, la Serie A si prepara a tornare in campo nell’anno nuovo con diversi big match.

La 18esima giornata, ultima del girone d’andata, si aprirà venerdì 2 gennaio con il match tra Cagliari e Milan, che si sfideranno alla Unipol Domus. Chiude invece il programma Inter-Bologna, in programma per domenica 4 gennaio alle 20:45.

Diverse gare importanti per la parte alta della classifica, con i nerazzurri che hanno ritrovato la vetta nell’ultimo turno, ma ci sono ben cinque squadre raccolte in 4 punti: la Juventus, che nella prossima giornata affronterà il Lecce, è a -4 dalla capolista.

Di seguito le designazioni arbitrali per l’ultima giornata del girone d’andata.

Le designazioni arbitrali per la 18ª giornata di Serie A

CAGLIARI – MILAN (Venerdì 2 gennaio ore 20.45)

Arbitro: ABISSO

VAR: CAMPLONE

COMO – UDINESE (Sabato 3 gennaio ore 12.30)

Arbitro: ARENA

VAR: DI BELLO

GENOA – PISA (Sabato 3 gennaio ore 15.00)

Arbitro: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

SASSUOLO – PARMA (Sabato 3 gennaio ore 15.00)

Arbitro: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

JUVENTUS – LECCE (Sabato 3 gennaio ore 18.00)

Arbitro: COLLU

VAR: DOVERI

ATALANTA – ROMA (Sabato 3 gennaio ore 20.45)

Arbitro: FABBRI

VAR: MARESCA

LAZIO – NAPOLI (Domenica 04/01 ore 12.30)

Arbitro: MASSA

VAR: DI PAOLO

FIORENTINA – CREMONESE (Domenica 4 gennaio ore 15.00)

Arbitro: LA PENNA

VAR: MARINI

HELLAS VERONA – TORINO (Domenica 4 gennaio ore 18.00)

Arbitro: RAPUANO

VAR: MAGGIONI

INTER – BOLOGNA (Domenica 4 gennaio ore 20.45)

Arbitro: GUIDA

VAR: GHERSINI