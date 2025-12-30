Milan, Nkunku piace al Fenerbahce: la posizione dell’attaccante francese

Reduce dalla doppietta in pochi minuti in campionato contro il Verona (primo e secondo gol in Serie A), Christopher Nkunku fa parlare di sé. Non solo per la tanto attesa esultanza con il palloncino sotto la Curva Sud, ma anche in ottica mercato.

Come riportato da alcuni media turchi e ripreso poi anche in Italia, il Fenerbahce si è mosso per l’attaccante francese arrivato in rossonero dal Chelsea in estate. In particolare, il giocatore piace a Domenico Tedesco, attuale allenatore proprio del club turco, che vorrebbe riabbracciarlo.

I due condividono bei ricordi insieme essendosi già conosciuti ai tempi del Lipsia, in una stagione da ben 20 gol per Nkunku. Economicamente l’operazione non sarebbe semplice in quanto il Milan, dopo aver già definito l’acquisto di Fullkrug per l’attacco, vuole i 35/37 milioni pagati al Chelsea.

Importante, però, sottolineare come al momento Christopher Nkunku stesso voglia restare a Milano e avere la possibilità di giocarsi le sue carte a disposizione di Max Allegri. Da parte del giocatore, infatti, filtra una forte volontà di rimanere almeno fino a fine anno per provare a convincere ambiente e tifosi.

Una situazione che non comporta una chiusura totale e muro a ogni trattativa, anzi. La situazione al 30 dicembre, però, è questa. Forte anche proprio della doppietta in Serie A, Nkunku ci crede e vuole rimanere in rossonero. Ma il Fenerbahce proverà a spingere e a fargli cambiare idea.

Il Fenerbahce su Nkunku: le ultime

Come dicevamo, dunque, il Fenerbahce turco vuole l’attaccante del Milan. Il direttore sportivo dei turchi Devin Özek sta trattando con il Milan, perciò sono in corso contatti tra le parti.

Il Fenerbahce, però, non è disposto a pagare i 35/37 milioni richiesti dal club rossonero, la stessa cifra che – come anticipato – il Milan ha pagato al Chelsea per il francese.