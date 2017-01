Sirene turche che tentano Sosa. E’ il Fenerbahce il club che insiste e vuole provare a convincere il giocatore a lasciare il Milan per iniziare una nuova avventura in Süper Lig. L’agente di Sosa partirà domani dall’Argentina e dunque sarà in Italia mercoledì; e potrà esserci un incontro tra le parti nella stessa giornata, quando con una mega offerta il Fenerbahce proverà a convincere Sosa a lasciare Milano.