Calciomercato | Milan, non solo Kalinic: i rossoneri ci provano ancora per Aubameyang

Piazzato oggi un altro colpo in difesa (Conti), il Milan comunque continua anche a pensare ancora a rinforzare l'attacco. L'agente di Kalinic anche oggi era a Milano per chiudere, ma prima di definire per l'attaccante della Fiorentina i rossoneri intendono provarci ancora per Aubameyang. Una pista, questa che porta al giocatore del Borussia, complicata più per l'ingaggio dell'attaccante che per il costo del cartellino. Il Milan comunque ancora non intende mollare e proverà a fare il possibile per abbassare le pretese del padre-agente provando a convincerlo ad accettare la propria proposta.