Martin Caceres e la Lazio, si continua a trattare. L'ex difensore della Juventus, nella lista degli svincolati dopo la non fortunatissima esperienza nel Southampton, appena 3 presenze in Premier, sta trattando in questi minuti l'accordo economico con i biancocelesti. Manca poco per la chiusura, con il nazionale uruguaiano che potrebbe già domani raggiungere Roma per le visite mediche e successiva firma. Caceres a un passo dal ritorno in serie A, colpo a parametro zero in vista per la Lazio.