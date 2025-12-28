Atalanta-Inter, annullato il gol di Thuram: il motivo

Ecco perché è stata annullata la rete del numero 9 nerazzurro.

Dopo un primo tempo non facile, l’Inter di Chivu aveva trovato il vantaggio grazie a un bel gol di Thuram. La rete, però, è stata annullata.

Il motivo? La posizione di fuorigioco di Lautaro Martinez. Il 10, infatti, aveva fornito l’assist al francese, che aveva poi concluso, incrociando alle spalle di Carnesecchi.

Il piede destro del capitano nerazzurro si trovava oltre tutti i giocatori atalantini, risultando dunque decisivo per l’off-side, ristabilendo così la parità tra le squadre.

Un fuorigioco che nessuno aveva ravvisato in campo. Zero, infatti, le proteste da parte dei padroni di casa. Una posizione, quella dell’argentino, ravvisata solo a seguito dell’intervento del VAR.

Il primo tempo di Atalanta-Inter

Un primo tempo con zero gol quello andato in scena al New Balance Arena in occasione della 17esima giornata di Serie A. Una partita che ha visto l’Inter tenere il possesso del pallone, trovando però poche volte gli spazi per far male all’Atalanta di Palladino. Nel finale, invece, l’azione più pericolosa dei bergamaschi.

Tre le occasioni principali per gli ospiti. All’8’è stato Akanji ad andare vicino alla rete, con un sinistro deviato da Kolasinac. Poi due occasioni nel giro di pochi minuti. Prima, al 27′, Lautaro, dopo essersi liberato della marcatura di Djimsiti, non è riuscito a dar forza e angolazione al suo sinistro, trovando la risposta di Carnesecchi. Poi, al 30′, dopo una bella iniziativa di Bastoni, Barella non ha impattato il bel cross del numero 95. I padroni di casa hanno risposto nel finale con Scamacca, che non è però riuscito di testa a trovare la porta. Nerazzurri che con un pareggio sarebbero secondi in classifica a 34 punti insieme al Napoli, vista la vittoria del Milan contro l’Hellas Verona. Rossoneri che sono saliti così a quota 35 punti.