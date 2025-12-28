Atalanta, Palladino: “Questa partita ci farà crescere”

Raffaele Palladino, allenatore Atalanta (imago)

Le parole di Raffaele Palladino dopo la partita tra Atalanta e Inter, vinta dai nerazzurri di Chivu per 1-0.

L’Inter vince ancora, guidata dal suo capitano, Lautaro Martinez: è ancora “Il Toro” a regalare i tre punti ai nerazzurri con il gol siglato nel secondo tempo.

L’Atalanta ci prova, ma non riesce a bucare il muro dei giocatori di Cristian Chivu, rimanendo ferma a quota 22 punti in classifica.

Al termine della gara, Raffaele Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue parole.

Atalanta, le parole di Palladino

Palladino ha esordito: “Abbiamo fatto un piano gara diverso dal solito. Potevamo essere più bravi nella gestione palla. Nel primo tempo siamo stati un po’ sterili. Nel secondo tempo ho chiesto ai ragazzi qualcosa in più e abbiamo fatto meglio. Il rammarico è aver preso il gol in un buon momento nostro. Ci abbiamo provato fino alla fine con tutte le nostre armi. Alla squadra ho detto che questa partita ci farà crescere”

Poi, ha continuato: “A fine partita ho abbracciato Djimsiti perchè lui questi errori non li fa, sono episodi che capitano, non posso prendermela con lui. Abbiamo sbagliato le scelte finali, abbiamo avuto anche delle occasioni, come quella di Samardžić. Contro queste squadre devi sfruttare le occasioni perchè non te ne concedono tante”.

Infine, ha concluso: “Contro la Roma non sarà una sfida o un confronto, per me Gasperini è un maestro e lo ringrazio per quello che mi ha dato da calciatore. Non dimentichiamoci che nelle ultime 9 abbiamo fatto 6 vittorie. Affrontiamo una squadra forte”.