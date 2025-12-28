Le dichiarazioni di Cristian Chivu nell’intervista rilasciata dopo Atalanta-Inter, valida per la diciassettesima giornata di Serie A

Atalanta e Inter si sono affrontate nella diciassettesima giornata di Serie A alla New Balance Arena.

La gara è terminata con il risultato di 0-1, a segno Lautaro Martínez poco dopo l’ora di gioco. I nerazzurri di Palladino restano quindi a 22, mentre la formazione di Chivu mantiene il primo posto con 36 punti in tasca.

Al termine dei 90 minuti di Bergamo, proprio Cristian Chivu ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn.

L’allenatore dell’Inter ha iniziato dall’attacco e dai cambi fatti: “Sono contento anche della prestazione di Marcus, poi quando non ne aveva più abbiamo deciso di inserire Pio, che entrato altrettanto bene. Ha recuperato quella palla e ha mandato in porta Lautaro. Sono contento per l’atteggiamento, per tutto quello che questa squadra ha fatto vedere stasera. Siamo contenti del risultato, perché conta molto“.

Atalanta-Inter, l’intervista post-partita di Chivu

Su Pio Esposito, che ha Lautaro e Thuram come esempi: “Dentro c’è anche Bonny. Sono dei ragazzi che si sono inseriti alla grande, si fanno voler bene da tutto il gruppo. Si danno da fare e si impegnano. Ci fa piacere avere 4 attaccanti di un valore straordinario, ci fa piacere che si stiano divertendo e stiano segnando“.

Primo posto scontato a questo punto della stagione? La risposta di Chivu: “Nel calcio niente è scontato. Per arrivare a essere competitivi bisogna osare e dimostrarlo in campo. Siamo a dicembre ma non è finito nemmeno il girone d’andata. Sappiamo che la strada è ancora lunga, vogliamo lavorare e essere competitivi. Sappiamo che a volte dobbiamo combattere contro le ingiustizie, contro quelli che pensano che sia tutto scontato. Sappiamo che è il campo che dimostra il valore reale di una squadra. Siamo sempre a testa alta e reagiamo anche alle difficoltà. Siamo pronti a lottare e a lavorare ancora di più“.

In chiusura: “Frecciatine di Conte? A me di quello che dice Conte non interessa“.