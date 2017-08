La Lazio piazza un nuovo colpo in entrata e si tratta di Nani. Operazione chiusa con la formula del prestito con riscatto fissato a 8 milioni. Il giocatore ha accettato la destinazione ed è atteso domattina a Roma, poi per lui sarà tempo di sostenere le visite mediche ed iniziare dunque ufficialmente la sua avventura in Serie A alla corte di Inzaghi.