Milan, oggi la decisione su Leao: convocazione a rischio. Fofana dalla panchina
Leao potrebbe saltare Milan-Verona, l’ultima partita del 2025 rossonero: oggi la decisione. Fofana dovrebbe andare in panchina
A rischio l’ultima partita del 2025 per Rafa Leao. Nell’allenamento di ieri – 26 dicembre 2025 – il portoghese ha sentito qualche fastidio muscolare. Le sue condizioni verranno testate nella giornata di oggi, con il rischio che non venga convocato in vista della sfida contro l’Hellas Verona.
Seduta decisiva anche per Fofana, rientrato contro il Napoli ma ancora non al top della forma. Il francese dovrebbe andare in panchina: al suo posto pronto Ruben Loftus-Cheek.
In attacco, invece, potrebbe esserci una chance per Nkunku in attesa di Fullkrug. L’ex Chelsea cerca ancora il primo gol in Serie A, mentre l’unica gioia rossonera è arrivata in Coppa Italia, contro il Lecce. Al suo fianco dovrebbe esserci un altro calciatore con un passato in Blue come Christian Pulisic.
La squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo a San Siro per l’ultimo impegno del 2025 nel match in programma per domenica 28 dicembre alle ore 12:30. In caso di vittoria, i rossoneri tornerebbero in testa alla classifica almeno per qualche ora, in attesa dell’Inter, impegnata a Bergamo contro l’Atalanta.