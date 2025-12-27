Esordio sulla panchina del Como in Serie A per Cassetti

Nell’ultimo impegno del 2025 contro il Lecce, non ci sarà Cesc Fabregas sulla panchina del Como, che vedrà uno schieramento inedito.

Lo spagnolo, infatti, deve scontare un turno di squalifica dopo l’ammonizione rimediata da diffidato nell’ultima partita contro la Roma.

Al suo posto, però, non ci sarà nessuno dei suoi due vice, Guindos e Perez, entrambi squalificati.

Ci sarà quindi, per la prima volta in Serie A, Marco Cassetti, ex giocatore di Roma e proprio Lecce e Como tra le altre, oggi collaboratore tecnico di Fabregas.

La carriera di Cassetti. E quel precedente col Como…

Molti se lo ricorderanno in campo, prevalentemente nel ruolo di terzino, con 3 stagioni al Verona, altrettante al Lecce e ben 6 alla Roma, prima di una parentesi al Watford e del ritiro proprio al Como nel 2016. Dal 2018 ha intrapreso il suo nuovo percorso, partendo dal ruolo di vice allenatore della nazionale albanese e tornando poi alla Roma come collaboratore tecnico nel settore giovanile. Dal 2023 è tornato a Como e da due stagioni fa parte dello staff di Fabregas.

Contro il Lecce sarà la sua prima volta da primo allenatore in Serie A, ma non la prima in carriera. Infatti, esattamente due anni e un giorno fa, il 26 dicembre 2023 guidò il Como, allora in Serie B, vincendo 2-1 in trasferta contro il Cosenza. In quel caso sostituì Fabregas quando lo spagnolo era ancora privo di patentino.