Le formazioni ufficiali di Parma-Fiorentina: ecco le scelte di Cuesta e Vanoli per lo scontro diretto nella parte bassa della classifica

Una partita da non sbagliare per Parma e Fiorentina. Solo una vittoria consentirebbe alla squadra di Cuesta e a quella di Vanoli di chiudere l’anno nel migliore dei modi, dopo un inizio di stagione con tante difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la situazione dei viola.

Gli emiliani tornano in campo dopo la sconfitta contro la Lazio in 11 contro 9. Nello scorso weekend, infatti, Pellegrino e compagni non sono scesi in campo a causa della Supercoppa: da calendario avrebbero dovuto affrontare il Napoli. Il match si giocherà il 14 gennaio prossimo, alle ore 18:30.

La Fiorentina, invece, è reduce dalla prima vittoria in campionato, contro l’Udinese. Il 5-1 del Franchi ha riacceso la speranza per la squadra di Vanoli, ora a caccia del primo successo in trasferta in Serie A dopo oltre 7 mesi. L’ultima volta risale infatti al 25 maggio, anche in quella occasione contro la squadra di Runjaic. Solo un cambio per Vanoli rispetto alla vittoria del Franchi, con Viti che prende il posto di Ranieri (squalificato) al centro della difesa.

Come finirà lo scontro diretto del Tardini? Di seguito le scelte ufficiali di Cuesta e Vanoli per la sfida che apre la diciassettesima giornata.

Le formazioni ufficiali di Parma-Fiorentina

PARMA (4-3-3): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estévez, Keita; Ondrejka, Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Delprato, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Trabucchi

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Nicolussi Caviglia, Gosens, Kuspo, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita tra Parma e Fiorentina, in programma sabato 27 dicembre alle ore 12:30, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, NOW TV e DAZN.

Il match sarà visibile anche in streaming attraverso l’app di Sky Go, NOW TV e DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc.