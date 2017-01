Calciomercato | La Fiorentina dei giovani: al traguardo per Castrovilli, avanti per Scalera

Pantaleo Corvino è uno specialista, puntare sui giovani una sua priorità come filosofia di mercato. E anche in questa sessione sono in arrivo due talenti dal futuro assicurato. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi raccontandovi la trattativa e adesso ci siamo per Gaetano Castrovilli dal Bari. Classe '97, in passato accostato alla Juventus, da piccolo paragonato a Cassano come tutti i ragazzi che emergono nel suo ruolo da quelle parti. Domattina il suo agente sarà a Firenze per chiudere. Tra le società un accordo è stato infatti già raggiunto: trasferimento a titolo definitivo per circa 1.2 milioni più bonus.



L'altro è ancora più giovane, classe '98, e ha debuttato in B con Colantuono. Esterno destro di difesa, Giuseppe Scalera ha appena rinnovato con il Bari e adesso tocca alla Fiorentina accontentare Giancaspro e Sogliano. Tra i due club devono ancora essere limate alcune cose, tra prestito e diritto di riscatto. La Fiorentina vuole fare un prestito di 18 mesi (portandolo subito in Primavera) prima di decidere se riscattarlo, il Bari preferisce una formula diversa. Domani nuovi contatti per cercare l'intesa definitiva anche per lui, intanto si chiuderà per Castrovilli trattato da giovedì scorso. Nel segno di una young Fiorentina.