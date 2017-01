Kalinic story ai dettagli, la Fiorentina lavora anche in ottica futura. I viola infatti avrebbero avviato una trattativa per il diciannovenne Gaetano Castrovilli ed il diciottenne Giuseppe Scalera, terzino con già 3 presenze in Serie B, entrambi del Bari in prestito con diritto di riscatto. Per una Fiorentina che parallelamente alla vicenda Kalinc guarda anche al futuro.