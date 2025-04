All’evento a Coverciano “Inside the Sport”, Gianluigi Buffon ha rilasciato un’intervista parlando del campionato di Serie A, della Juve, dell’Inter e non solo

Nella giornata di lunedì 28 aprile 2025, dalll’Aula Magna di Coverciano è andata in scena la quinta edizione della cerimonia del Premio Nazionale MCL-USSI denominata “Inside the sport”.

Tanti i personaggi noti del calcio italiano premiati all’evento: da Gian Piero Gasperini a Ranieri, passando anche per Gianluigi Buffon.

Al portiere ex Juventus è stato infatti consegnato un riconoscimento alla carriera, che è stato il primo della giornata.

Dopodiché, l’attiale capo delegazione della Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Nazionale, sulla Serie A e tanto altro.

Le parole nell’intervista a Coverciano di Buffon

Gianluigi Buffon ha iniziato parlando della gara che attende gli Azzurri in vista dei prossimi Mondiali: “Dovremo affrontare la Norvegia con un pizzico di sfacciataggine, facendo capire che noi siamo l’Italia e vogliamo andare al Mondiale, a prescindere dalla forza dell’avversario. Come è successo dopo l’Europeo in Francia“.

Sulla Serie A ha poi detto: “Non è ancora stato deciso nulla. Fino alla fine ci saranno occasioni e rimpianti. Alla fine una tra Inter e Napoli capirà chi avrà sciupato più occasioni. Mi aspettavo una lotta del genere? Sì, quando il Napoli ha annunciato Conte ho capito subito che avrebbe fatto bene “.

Sull’Inter e la Juventus

L’ex portiere ha commentato sulla Juventus: “Tudor si è visto subito che conosceva l’ambiente bianconero. Ha creato una buona relazione e sta lavorando. Mi dispiace però per Thiago Motta, che secondo me è un allenatore che ha un talento incredibile. Non so spiegarmi come mai sia andata così“.

Per concludere sulla semifinale dell’Inter: “Nerazzurri favoriti? Per essere in questo momento in vantaggio su una squadra come il Barcellona devi venire da un’altra galassia. Potrà giocarsela senza dubbio, come fanno le grandi squadre. E l’Inter l0 è“.