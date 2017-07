Calciomercato - Juventus, le cifre dell'affare Bernardeschi e l'intrigo a centrocampo

Prosegue, il calciomercato della Juventus. Per Federico Bernardeschi l’operazione è chiusa: alla Fiorentina verranno corrisposti 40 milioni di euro, mentre per il giocatore c’è un contratto da 4 milioni a stagione per 5 anni. L’accordo tra i due club è stato raggiunto grazie al 10% sulla futura rivendita del giocatore, a cui però è stato fissato un tetto massimo di 5 milioni. Per cui, anche se la cessione fosse superiore ai 50 milioni, non cambierebbe l’importo in favore dei viola. Il giocatore sarà a Torino domenica e sosterrà le visite mediche il giorno successivo.

Adesso i bianconeri possono soffermarsi sul centrocampo. I nomi vagliati sono Matic, al momento il preferito ma su cui c'è la concorrenza dello United, senza mollare N’Zonzi ed Emre Can. Invece, si lavora ad un giovane per il futuro, Ardaiz. E’ un attaccante del Danubio, classe 1999: in giornata c’è stato l’incontro con Paco Casal e Delgado, per discutere del giocatore, su cui c’è grande concorrenza nonostante lo status di extracomunitario.