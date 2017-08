Il Galatasaray non molla per Asamoah e anzi, rilancia. I turchi hanno pronta una nuova offerta da presentare oggi stesso, aumentando quella di 4 milioni che la Juve aveva rifiutato. Con una possibile aggiunta di 1 o 2 milioni bonus, con i bianconeri che vorrebbero circa 6 milioni per dare l'ok definitivo. Nel frattempo il giocatore ha già raggiunto l'intesa col Galatasaray sulla base di un quadriennale. Coi turchi quindi pronti a rilanciare, sperando di chiudere.