Dal Leverkusen con Xabi al taccuino di Corvino: chi è Sadik Fofana, il nuovo mediano del Lecce

Solo pochi giorni fa Pantaleo Corvino, in conferenza stampa, aveva parlato di un mercato di gennaio senza troppi colpi ad effetto. Un messaggio chiaro, perfettamente in linea con la strategia prudente del Lecce. Ma il mercato si sa, vive anche di opportunità. E una di queste potrebbe chiamarsi Sadik Fofana.

Classe 2003, nato ad Aachen, in Germania, Fofana è uno di quei profili che piacciono da sempre al responsabile dell’area tecnica giallorossa: giovane, strutturato fisicamente, con esperienza internazionale e ampi, ampissimi margini di crescita.

Alto 192 centimetri, destro naturale, da Fofana non ci si aspetta i gol, ancora a secco tra i professionisti, ma quantità e grinta al servizio della squadra: è un centrocampista di equilibrio. Cresciuto nei vivai tedeschi, arriva fino al Bayer Leverkusen. Tanta Primavera, poi la convocazione in prima squadra sotto la guida di un certo Xabi Alonso. L’esordio non arriva, così la sua crescita passa dai prestiti: Norimberga in 2. Bundesliga e poi Fortuna Sittard, in Eredivisie.

Ed è proprio in Olanda, due stagioni fa, che Fofana trova una collocazione tattica molto interessante anche in ottica Lecce. Con il Fortuna Sittard gioca infatti da regista basso in un centrocampo a tre, affiancato da due mezz’ali: gestione, pulizia del gioco e copertura preventiva. Un’esperienza che ne affina la lettura tattica e la capacità di giocare anche sotto pressione.

Dal gennaio 2025 veste la maglia del Grazer AK, in Austria: qui cambia il “ruolo”, ma non la sostanza. Nel 3-1-4-2 utilizzato da Ferdinand Feldhofer nel club austriaco, Fofana è il riferimento basso davanti alla difesa, il perno che protegge la linea arretrata e garantisce equilibrio.

Un dettaglio che non passa inosservato riguarda anche il suo percorso internazionale: dopo mezza dozzina di presenze tra le file delle giovanili tedesche, Fofana sceglie di rappresentare il Togo, diventando rapidamente un elemento stabile della nazionale maggiore.

Sadik Fofana, l’uomo giusto per Di Francesco?

Ed è qui che il discorso torna a Lecce. Nel 4-3-3 di Di Francesco, un profilo come quello di Fofana avrebbe una collocazione naturale: può agire da vertice basso, garantendo fisicità, copertura e ordine tattico, ma anche adattarsi a contesti diversi grazie alla sua esperienza in sistemi differenti. Un giocatore funzionale, che, come richiesto da Corvino non vada ad alterare quelle che sono le certezze dell’attuale formazione giallorossa.

Forse non sarà un mercato di nomi altisonanti, ma se l’idea è quella di rafforzare la struttura della squadra senza perdere identità, Sadik Fofana ha davvero tutte le carte in regola per essere molto più di una semplice scommessa.

A cura di Mattia De Pascalis