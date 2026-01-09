Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Brescianini: “Spero di ripagare la fiducia del club”

Marco Brescianini al Viola Park

Ufficiale il trasferimento del centrocampista alla Fiorentina

Marco Brescianini è un giocatore della Fiorentina. Dopo le visite mediche svolte questa mattina è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento alla squadra Viola.

Prestito fino al 30 giugno 2026 con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni.

Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini dall’Atalanta B.C. Brescianini, nato a Calcinate il 20 gennaio 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui ha esordito in Serie A, e nel corso della sua carriera ha indossato, tra le altre, in Serie A le maglie del Frosinone e dell’ Atalanta. Con i bergamaschi ha collezionato 50 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana segnando 7 reti. Il nuovo calciatore viola, che indosserà la maglia numero 4, ha, inoltre, vestito in 2 occasioni la casacca della Nazionale maggiore italiana”.

Sono arrivate anche le prime parole di Brescianini: “Sto benissimo e non vedo l’ora di mettermi in gioco. Ho avuto subito un colloquio con il mister, l’ho visto molto carico. Ce la metterò tutta, suderò la maglia fino all’ultima goccia di sudore perchè la Fiorentina è una società con una storia incredibile, spero di ripagare la fiducia. Non ho ancora sentito i compagni, avrò modo di conoscerli e ambientarci. Ruolo? Io nasco come mezzala ma ho giocato anche a 2, i ruoli del centrocampo li conosco tutti. Io preferisco essere più vicino alla porta per aiutare la squadra nella zona offensiva. Mi metterò dove mi dirà il mister. Esterno sinistro? Mi è capitato di giocare anche lì ma nel calcio di oggi i ruoli contano ma relativamente. Quando vieni chiamato da una squadra come la Fiorentina è difficile dire di no. Sappiamo che stiamo atraversando un momento difficile ma negli anni grazie anche ai fiorentini che non mollano ci sono buoni presupposti per fare bene“