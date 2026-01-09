Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma (IMAGO)

Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sassuolo, match valevole per le 20ª giornata di Serie A

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce di Di Francesco, la Roma si appresta ad affrontare il Sassuolo.

Sono 36 i punti in classifica conquistati nel girone di andata e attualmente i giallorossi si trovano al quinto posto, a pari punti con la Juventus.

Gasperini ha iniziato la conferenza così:“Il fatto che la proprietà sia qui è un segnale importante. Significa che vuole prendersi cura di questa squadra. Wesley oggi non c’è, vedremo domani. Perdiamo Cristante e Dovbyk e recuperiamo Mancini e Hermoso. La situazione è di emergenza“.

Ha proseguito: “Domani c’è l’insidia della partita perchè il Sassuolo sta facendo un buon campionato. I pareggi delle big vanno evidenziate. Noi forse siamo stati i più bravi. Evidenzia il fatto che c’è molto equilibrio di questo campionato”.

Roma, le parole di Gian Piero Gasperini

Gasperini ha poi parlato di mercato: “Qualcuno ha mai parlato di mercato con me? Di sicuro non avrete informazioni da me, avete tutte le vostre fonti, non avete bisogno che ve ne parli. Parlo solo dei giocatori della Roma. Possiamo uscire dal mercato di gennaio con qualcosa di più ma le partite sono adesso. Abbiamo la Coppa Italia, non recupereremo nessuno e possiamo perdere tutti. Ci sarà poi anche l’Europa League. È diverso giocare 2-3 partite a settimana. Bisogna fare delle valutazioni, giochiamo contro squadre ben preparate e competitive”.

L’allenatore della Roma ha poi parlato del proprio rapporto con la società: “Con la società mi confronto. Non dobbiamo mettere giocatori tanto per metterli. È giusto che si pensi sempre di migliorarsi, in difesa ma non solo. Domani avremo 5 giocatori della primavera. Contatti con i Friedkin? Spero di sentirli sempre di più, sono gente che ha mille attività però quando parlo con loro siamo in linea con quello che loro vorrebbero fare, poi dobbiamo farlo però, il fatto che siano qui è un aiuto.”

Roma, Gasperini: “Ranieri? Rapporto ottimo con lui”

Gasperini ha poi aggiunto: “Io lavoro bene sul campo perchè ho un gruppo compatto e coeso. Tutti danno il massimo, anche chi non ha una situazione chiara. Il fatto che la società sia qui quotidianamente vale i più dei 36 punti che abbiamo fatto. Io ringrazio i giocatori per quello che stanno facendo. Di questi 5 mesi sono gratificato dalle prestazioni, dal comportamento dei giocatori e da quello che stiamo cercando di fare”

Infine ha parlato del rapporto con Claudio Ranieri: “Ranieri? Rapporto ottimo, si è dovuto operare al ginocchio perchè non riusciva più a giocare (ride, ndr). Lui è molto rispettoso dei ruoli am ci confrontiamo spesso”