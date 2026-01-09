Lazio, iniziate le visite mediche di Taylor | FOTO

Prima Ratkov, ora Taylor. Uno-due di mercato importante per la Lazio, che in pochissimo tempo è riuscito a trovare i sostituti di Castellanos e Guendouzi.

L’attaccante serbo, prelevato dal Salisburgo, è già stato ufficializzato, mentre il centrocampista è arrivato nella serata di ieri in Italia e in questa mattina sta svolgendo le visite mediche.

Operazione importante per i biancocelesti, che verseranno circa 15 milioni di euro nelle casse dell’Ajax per assicurarsi il talentuoso centrocampista a titolo definitivo.

Oggi sarà quindi la giornata di Taylor: in programma le visite, la firma e infine l’ufficialità. Poi il giocatore potrà mettersi a disposizione di Sarri.