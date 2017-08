Calciomercato | Inter, nuovi contatti per Mustafi dell'Arsenal

Per l'Inter non è tramontata la pista che porta a Mustafi, anzi. Prima di stringere per Mangala, il club nerazzurro vuole provare a chiudere per il difensore dell'Arsenal (considerato una prima scelta). Nelle ultime ore si sono aperti spiragli più positivi per il buon esito di questo affare che l'Inter vorrebbe chiudere con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. L'Arsenal, invece, vorrebbe un obbligo di riscatto. Gli intermediari comunque sono al lavoro, sono ore calde queste. E intanto l'Inter ha raggiunto già un accordo con il giocatore. Incassato il sì di Mustafi, dunque, adesso per i nerazzurri non resta che continuare a lavorare con i Gunners per portare a Milano questo nuovo rinforzo per la difesa di Spalletti.