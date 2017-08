Calciomercato | Inter, il City ancora non apre al prestito di Mangala

Questione difensore ancora aperta in casa Inter. Ceduto ufficialmente Murillo al Valencia, adesso bisogna portare in nerazzurro un sostituto. E in tal senso l'Inter forza ancora il Manchester City per il prestito di Mangala, ma i Citizens hanno ricevuto anche un'offerta dallo Stoke City (club che lo acquisterebbe a titolo definitivo). Il difensore però non gradisce la destinazione. Situazione dunque ancora bloccata visto che le intenzioni del giocatore non corrispondono a quelle del club che, come detto, ancora non intende aprire al prestito di Mangala (così come l'Arsenal non apre al prestito di Mustafi). La caccia al difensore dunque per l'Inter prosegue e gli obiettivi sono sempre in Premier League.