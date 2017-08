Una trattativa ormai all’epilogo. Un ulteriore indizio arriva dalla non presenza in campo di Dalbert nella gara tra Nizza e Ajax. I francesi e l’Inter hanno raggiunto gli accordi necessari e domattina ci saranno gli ultimi contatti per arrivare alla chiusura. A Milano sono già presenti gli intermediari dell’operazione. Se tutto andrà secondo i programmi, il giocatore dovrebbe fare le visite mediche venerdì; per questo motivo, potrebbe arrivare in città già nel tardo pomeriggio di domani.