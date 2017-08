Calciomercato | Inter, Candreva intoccabile e anche Perisic potrebbe restare: le ultime

Concluso l'affare che ha portato Vecino in nerazzurro, l'Inter si concentra sulle prossime operazioni in entrata e in uscita e lavora per trattenere alcuni dei suoi titolari. A partire da Candreva, considerato al momento intoccabile da società e Spalletti: l'allenatore non ha avallato la sua partenza e non risultano offerte da parte del Chelsea. Anche Perisic potrebbe restare: da qualche giorno il Manchester United è sparito dai radar e non ha fatto alcun rilancio; comunque, anche se il croato non dovesse partire, è probabile che l'Inter prenda ugualmente un altro esterno offensivo. Chi non resterà è invece Biabiany, che autorizzato dalla società si è recato a Praga per trattare il suo ingaggio con lo Sparta di Stramaccioni.