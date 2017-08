Calciomercato | Inter, continua la caccia al difensore: contatti per Mustafi

L'Inter continua la caccia al difensore: il Manchester City non ha ancora aperto ad un possibile prestito di Mangala (nonostante lo stesso difensore stia forzando per la cessione), così i nerazzurri stanno sondando un'altra pista. Il nome è quello di Shkodran Mustafi, classe '92 dell'Arsenal per il quale ha avviato oggi i contatti. I Gunners non vorrebbero darlo in prestito (avendolo pagato 42 milioni), comunque il club nerazzurro ha parlato in giornata con il giocatore per sondare un po' il terreno. L'Inter inoltre è pronta ad insistere per questo difensore, per regalare un altro rinforzo nella retroguardia a Luciano Spalletti.