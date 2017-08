Calciomercato | Inter, c'è l'offerta per Karamoh

Continua l'interesse dell'Inter per Yann Karamoh, esterno classe '98 del Caen. Adesso c'è l'offerta della società nerazzurra: 5 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino del calciatore francese. Si lavora per ridurre la distanza domanda-offerta, con il calciatore che spinge per giocare in Serie A. Il giocatore ha solo un anno di contratto per questo i nerazzurri non vogliono aumentare l'offerta che ritengono adeguata. Sul giocatore anche l'Arsenal, che ha offerto più soldi, ma Karamoh sembra aver fatto la sua scelta. In caso di acquisto, secco "no" al prestito, almeno fino a gennaio. Si era infatti già prenotato il Benevento.