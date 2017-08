Calciomercato | Genoa, anche il Newcastle interessato a Laxalt: la situazione

Diego Laxalt, aumentano le corteggiatrici: alla lista si aggiunge anche il Newcastle. Rafa Benitez sta pensando proprio all'uruguaiano del Genoa per rinforzare le fasce e adesso per Laxalt ci potrebbero essere piacevoli "problemi" di scelta: meglio l'Europa League con l'Atalanta o la Premier con i Magpies? Ci sarebbe anche la terza opzione, la Fiorentina, da più tempo sul giocatore, ma che al momento pare riprendere fiato rispetto alle altre inseguitrici. Per l'Atalanta, invece, tutto dipenderà dalla situazione legata a Spinazzola, che preme per tornare alla Juventus: nel caso di partenza anticipata sarebbe proprio il ventiquattrenne del Genoa il prescelto per l'eredità . E intanto il Newcastle ha aggiunto la sua candidatura, forte del fascino di Benitez e della ricca Premier.