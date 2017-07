Buonanotte con la raffica

Giornata di mercato iniziata con le visite mediche di Marusic con la Lazio. Poi è stato il turno di Caprari con la Sampdoria (accordo fino al 2022). L’attaccante ha salutato dunque l’Inter (che ha ufficialmente ceduto anche Dimarco al Sion), mentre Rudiger si prepara a dire addio alla Roma. E’ fatta tra il difensore tedesco e il Chelsea: operazione da 33 milioni più 5 di bonus e al giocatore 5 anni di contratti a 4 milioni. Intanto è diventata ufficiale la cessione di Doumbia allo Sporting Clube de Portugal. Pellegrini ceduto ufficialmente alla Roma, Ricci invece va a titolo definitivo al Sassuolo. Mario Rui, invece, è sempre più vicino al Napoli: il club azzurro ha aumentato l’offerta alla Roma arrivando a quota 8 milioni più 2 di bonus (distanza che così si riduce ad un solo milione). Ufficiale l’arrivo di Gonalons. La Juventus continua a lavorare per Danilo: contatti proseguiti anche oggi e lunedì partirà la trattativa con il Real Madrid, con la possibilità che in Spagna vada un intermediario a presentare l'offerta bianconera. Da capire poi come sarà impostata la trattativa e quale sarà la formula. In giornata c'è stato un incontro con Davide Lippi e si è parlato ancora del futuro di Spinazzola. La Juve vorrebbe riportarlo in bianconero subito (è in prestito biennale all'Atalanta, club che non vorrebbe privarsi del giocatore).

Tornando all’Inter, doppio colpo in prospettiva: presi Peschetola (2003) e Pompetti (2001) dal Pescara. Ufficiale la cessione di Gravillon al Benevento e quella di Eguelfi all’Atalanta. Niente rinnovo per Andreolli (su di lui c’è il Cagliari), mentre con un comunicato la Fiorentina mette sul mercato Borja Valero (l’Inter conta di chiudere presto per il centrocampista). Su Gary Medel c’è anche il Boca che formalizzerà un’offerta; per Murillo c’è stato un contatto tra l’agente e lo Zenit ma la trattativa di fatto non è ancora iniziata; per Ranocchia invece ecco un’offerta ufficiale dall’Huddersfield. Su Dalbert del Nizza si è inserito l’Arsenal, ma il terzino brasiliano vuole aspettare l’Inter. Darmian, invece, è un giocatore che piace ma i nerazzurri non faranno il primo passo. Perisic lascerà l’Inter solo per 50 millioni. Milan: nel pomeriggio, incontro tra la dirigenza e l’agente di De Sciglio, Giovanni Branchini, per discutere la cessione del giocatore. Il Barcellona ha esercitato la recompra su Deulofeu, ma potrebbe essere un ritorno in blaugrana solo temporaneo: la prossima settimana infatti ci sarà un incontro tra gli agenti di Deulofeu e il Barça per decidere il suo futuro. Ufficiale Borini, ma la notizia del giorno per i rossoneri riguarda degli aggiornamenti su Calhanoglu: la trattativa è alle battute decisive. Scambio continuo di mail tra i club, tra le due società ballano circa 1 o 2 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Milan conta di poter fare già domani il passo decisivo per chiudere. Pessina all'Atalanta (giocatore che però il Milan aveva 'promesso' al Sassuolo trovando anche un'intesa) è la 'condizione' per sbloccare il trasferimento di Andrea Conti; per quanto riguarda invece Donnarumma, da capire se l'incontro tra Raiola, la famiglia del portiere e il Milan avverrà nel fine settimana oppure all'inizio della prossima, ma una cosa è certa, ed è la volontà di Gigio: restare in rossonero.

Murru ha sostenuto le visite mediche con la Sampdoria. Ufficiale anche il passaggio di Cigarini dalla Samp al Cagliari. Capitolo Sneijder: martedì il giocatore incontrerà il Galatasaray e risolverà il suo contratto, diventando di fatto un'occasione per i blucerchiati (con cui c'è già l'accordo). Bisogna però capire la volontà di Giampaolo: se l'arrivo di Sneijder potrà minare alla stabilità tecnico-tattica della squadra (visto l'arrivo di Caprari ed anche Ilicic in attacco) ed allo spogliatoio. Saltata l'operazione Foket per l'Atalanta, i nerazzurri hanno l'alternativa: si tratta d Castagne del Genk. La Fiorentina fa sul serio per Simeone, tanto che martedì Corvino incontrerà l’agente del giocatore: i viola per il Cholito offrono 20 milioni più bonus, mentre il Genoa ne chiede 25. Al momento la Fiorentina è in vantaggio sul Torino che per Simeone ha presentato un’offerta da 18 milioni. Sull’attaccante comunque si registra sempre anche l’interesse di Malaga e Villarreal. Il Genoa ha preso il giovane classe ’98 Bakayoko dall’Inter, Pezzella ha firmato con l’Udinese (5 anni di contratto per lui) e Miangue ha firmato con il Cagliari. Pisacane, invece, ha rinnovato ufficialmente con i rossoblù: insieme fino al 2019. Visite mediche per Kragl con il Crotone. Visite anche per Felipe e Rizzo con la Spal che ha preso anche Oikonomu dal Bologna, mentre è diventato ufficiale l’acquisto di Gaudino (dal Bayern Monaco) da parte del Chievo. Al Sassuolo arriva dal Novara il baby Mirarchi, mentre dalla Roma (accordo trovato con i giallorossi) ecco Marchizza e Frattesi. Petkovic della Stella Rossa si allontana dal Crotone (è a un passo dallo Spartak Mosca), mentre il Verona riprende Zuculini dal City e Vermaelen si allontana dal Torino perché sarà valutato dal Barcellona durante il ritiro estivo.

Serie B: ufficiale la risoluzione tra Ebagua e la Pro Vercelli. Intanto la Pro rinforza il centrocampo e chiude l’affare Mario Pugliese con l’Atalanta. A Pescara ufficiali gli arrivi di Mancuso e Latte Lath, mentre lo Spezia accoglie Soleri dalla Roma. Al Perugia piace Verde per l’attacco, mentre il Palermo si è inserito per Ganz e sta per accogliere Coronado dal Trapani. I rosanero, inoltre, hanno chiesto Llamas, Primavera del Milan.

Lega Pro: Caccavallo-Venezia, si va verso l'addio. Il giocatore piace molto a Cosenza, Matera e Catania. Su Piccolo, invece, oltre al Parma ci sono anche Salernitana e Pescara. La Samb cerca un esterno: Troianello e Maza i primi nomi della lista, con il primo che però rappresenta la priorità ma saranno da capire le intenzioni del Foggia.

Dall’estero: Livaja riparte dall’AEK Atene. Ufficiale la cessione di Tello al Betis: 4 milioni più 1 di bonus il costo dell’operazione. Cerci ha rescisso con l’Atletico Madrid ed ora su di lui ci sono Bologna, Olympiacos e Las Palmas. Il Galatasaray chiude l’affare Belhanda: affare da 10 milioni totali, 8 fissi e 2 di bonus.