PSG, la probabile formazione per la finale di Champions League contro l’Inter

Il Paris Saint-Germain si prepara per la finale di Champions League contro l’Inter. Ecco la probabile formazione dei parigini

Un sogno chiamato Champions League. Il Paris Saint-Germain si prepara alla finale di sabato 31 maggio. Nell’ultimo atto della competizione, i francesi affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Il Paris non ha mai vinto la Champions League. A separare la formazione di Luis Enrique dal primo storico trionfo sono 90 minuti e Lautaro e compagni.

In semifinale, il PSG ha battuto l’Arsenal. I parigini hanno vinto 1-0 fuori casa e 2-1 al Parco dei Principi. I ragazzi di Luis Enrique inseguono il triplete.

I francesi, infatti, hanno vinto la Ligue 1 e la Coppa di Francia. In campionato, il PSG ha dominato. Il Paris ha concluso la stagione con ben 19 punti di vantaggio sul Marsiglia di De Zerbi, secondo in classifica.

La probabile formazione del PSG

Luis Enrique insegue l’ennesimo trofeo della sua carriera. Il suo Paris Saint-Germain è in forma e sogna in grande nella finale di sabato prossimo. Il PSG recupera Kvaratskhelia. L’esterno georgiano ha saltato la finale di Coppa di Francia per alcuni problemi fisici. In attacco resta il ballottaggio tra Doué e Barcola.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

Dove vedere PSG-Inter

La partita tra Paris Saint-Germain e Inter valida come finale della UEFA Champions League 2024/2025, è in programma allo stadio Munich Football Arena di Monaco di Baviera per sabato 31 maggio alle ore 21:00.

L’incontro sarà trasmesso in TV su Sky e NOW, mentre in streaming su Sky Go e NOW TV. Inoltre, sarà visibile anche in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre (canale 8).