De Rossi: “Gasperini? Allenatore incredibile. Può portare la Roma a un livello successivo”

Le parole di Daniele De Rossi a Sky Sport a poche ore dalla finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter.

Il countdown per il fischio d’inizio della finale di UEFA Champions League prosegue. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Daniele De Rossi, commentando la sfida di questa sera e parlando del prossimo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini.

De Rossi ha iniziato: “Non si sa mai quello che esce fuori da una finale. Oggi guardandola da fuori potremmo pensare che il PSG avrà un pallino, ma l’Inter negli anni è diventata più dominante in campo ed è bello vederla giocare”. L’ex allenatore della Roma ha proseguito: “Luis Enrique è una persona credibile perché crede nelle proprie idee sia calcistiche che umane. È un visionario, ma anche molto legato al rispetto che c’è tra i ruoli ed è uno di quelli che mi ha colpito di più, perché da noi era alla prima esperienza fuori dalla Spagna”.

Su Luis Enrique ha aggiunto: “È stato un conoscersi lento: quell’estate io mi operai all’orecchio e passai l’estate a Roma, andavo al campo e vedevo che lavorava molto scrupolosamente con lo staff, mi piacque subito come persona e come allenatore. Quell’anno poi mantenne quello che aveva detto. Andare via è stato un bene per lui, ma è stato comunque una sliding door per la Roma: se fosse rimasto sarebbe cambiato qualcosa”.

Sui vecchi amici: “L’occhio lo ruba l’evento, che io da calciatore non ho mai vissuto e un po’ mi dispiace. Mi colpirà vedere tante facce amiche, come Donnarumma o Marquinhos, ma anche Inzaghi e Luis Enrique. Non tifo per nessuno, perché ho amici dovunque, sarò contento per chi vincerà e triste per chi perderà”.

Le parole di De Rossi su Gasperini

Infine, c’è tempo per commentare il nome del prossimo allenatore della Roma: “Gasperini? Ieri mi sono trovato a dover discutere sul fatto che fosse una cosa buona. Se dobbiamo discutere del suo valore vuol dire che non dobbiamo più parlare di calcio. È un allenatore incredibile che ha fatto cose incredibili nel tempo, si è sempre migliorato”.

Per concludere ha dichiarato: “Mi auguro che lui abbia un bel po’ di tempo per dimostrare perché può portare la Roma a un livello successivo: speriamo magari di giocarci contro, chi lo sa”.