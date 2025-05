Inter, la probabile formazione per la finale di Champions League col PSG

Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, Inter (Imago)

La probabile formazione che Simone Inzaghi pensa di schierare per la finale di Champions League tra PSG e Inter

Due anni dopo quella persa a Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola, i nerazzurri si ritrovano di nuovo in finale.

Sabato 31 maggio alle ore 21:00 l’Inter affronterà il Paris Saint-Germain in finale di Champions League. La super sfida andrà in scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

L’Inter vuole dimenticare la delusione dello scudetto vinto all’ultima giornata dal Napoli. Simone Inzaghi potrà contare sulla squadra al completo.

In difesa torna Pavard, a centrocampo ci sarà il trio Calhanoglu-Mkhitaryan-Barella. In attacco la ThuLa sfiderà Gigio Donnarumma.

La probabile formazione dell’Inter col PSG

Come poche altre volte, Simone Inzaghi ha in mente un undici ben preciso da mandare in campo nella serata più importante della stagione. Ad appuntamenti del genere, l’allenatore nerazzurro ha abituato a sfoggiare l’once de gala, la miglior formazione possibile. E dunque Sommer in porta alle spalle del trio difensivo Pavard, Acerbi e Bastoni. Di Dumfries la corsia destra, a Dimarco affidata la sinistra. Tra loro, il centrocampo sarà composto Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Mentre in attacco la coppia Thuram–Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Francesco Acerbi, Inter (Imago)

Dove vedere PSG-Inter in TV e in streaming

La partita tra Paris Saint-Germain e Inter valida come finale della UEFA Champions League 2024/2025, è in programma allo stadio Munich Football Arena di Monaco di Baviera per sabato 31 maggio alle ore 21:00.

L’incontro sarà trasmesso in TV su Sky e NOW, mentre in streaming su Sky Go e NOW TV. Inoltre, sarà visibile anche in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre (canale 8).