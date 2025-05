È il giorno di PSG-Inter: l’avvicinamento alla finale di Champions League | LIVE

PSG e Inter si sfidano questa sera alla Munich Football Arena, il programma di avvicinamento alla partita

10.00 – In questo momento la squadra di Simone Inzaghi sta facendo colazione. Il programma della giornata:

Seduta video 10:30

Rifinitura 11:00

Pranzo 13:00

Riposo 14:00

Merenda 17:45

Riunione 18:00

Partenza per lo stadio 19:00

9.00 – 12 ore al calcio d’inizio della finale di Champions League, che mette di fronte PSG e Inter. Scelte già piuttosto chiare per i due allenatori, che si presentano al giorno della partita con un dubbio per parte: Luis Enrique dovrà scegliere chi schierare sull’esterno tra Barcola e Doué, con il primo favorito; Inzaghi, invece, deve fare i conti con il ballottaggio Pavard-Bisseck.

L’avvicinamento a PSG-Inter

Il giorno della finale di Champions League è finalmente arrivato. Questa sera, alla Munich Football Arena, Paris Saint-Germain e Inter si sfideranno con in palio il trofeo più ambito di tutta Europa.

Da un lato i parigini, che vogliono vincere la coppa per la prima volta nella propria storia e si presentano a Monaco forti della vittoria del triplete domestico; dall’altra i nerazzurri, certamente più esperti dopo la finale di due anni fa persa e che vorranno vincere per la gloria e per far in modo di terminare la stagione con zero titoli.