Il 2024 è agli sgoccioli: andiamo alla scoperta delle squadre top e flop dei maggiori campionati europei dell’anno

È stato un 2024 ricco di emozioni in giro per l’Europa. Arrivati al giorno di Natale possiamo quindi tirare le somme e fare un po’ il punto della situazione in vista dell’anno che verrà. Chi sono state le migliori e le peggiori squadre nei top 5 campionati europei?

In Serie A l’assoluta protagonista è stata l’Atalanta, che prima ha vinto l’Europa League in finale contro il Leverkusen (che troveremo più avanti) e ora è prima in Serie A trascinata dai gol di Retegui e Lookman. Nonostante i tanti giocatori acquistati e ceduti, infatti, grazie a Gasperini i nerazzurri sembrano essere più forti che mai e sono ora in piena lotta scudetto.

In Ligue 1 la rivelazione è stato il Marsiglia che dopo l’ottavo posto nella stagione 2023/24 è rinato sotto la guida di Roberto De Zerbi. L’OM è ora secondo in campionato, secondo miglior attacco alle spalle del PSG. Male invece lo Strasburgo che nonostante la settima rosa dal valore di mercato più alto, è soltanto 13esima in classifica. Inizio di stagione in salita per la squadra Liam Rosenior.

In Spagna la vera sorpresa è l’Atheltic Bilbao, quarto in classifica alle spalle di Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona. La squadra di Ernesto Valverde sta convincendo anche grazie alla sua solidità, tra le migliori difese del campionato. La delusione è invece il Siviglia, a un passo dalla retrocessione nella stagione 2023/24 e ora a metà classifica. Se fino ad alcuni anni fa i Rojiblancos era tra le formazioni migliori del campionato spagnolo, ora la situazione è ben diversa.

I top e flop dei campionati europei 2024: Premier League

Via Klopp, dentro Slot: nonostante il cambio in panchina il Liverpool si è confermato una delle squadre più forti della Premier League, prima in campionato e anche in Champions League. A trascinare i Reds è il solito Momo Salah, autore fin qui di 18 gol e 15assist tra tutte le competizioni.

Continua invece il periodo negativo del Manchester United, che fin qui ha collezionato soltanto 22 punti in 17 partite di giocate in Premier League. Ora la speranza dei tifosi dei Red Devils è che l’arrivo di Amorim possa dare una svolta alla squadra.

I migliori e i peggiore della Bundesliga

Il 2024 del Bayer Leverkusen è stato praticamente perfetto. La squadra di Xabi Alonso ha interrotto la striscia di vittorie del Bayern Monaco in Bundesliga, alzando così al cielo il Meisterschale. Nel campionato 2024/25 le aspirine sono seconde in classifica, confermandosi così una delle migliori squadre del campionato tedesco.

Nonostante una rosa di alto livello e alcuni tra i giocatori più talentuosi della Bundesliga, il Borussia Dortmund sta faticando a imporsi. Il BVB ha chiuso la stagione 2023/24 al quinto posto in classifica mentre ora è sesto, con appena 25 punti conquistatati in 14 partite giocate.