Kings League, gli Stallions: presidente, allenatore e giocatori

Il logo degli Stallions in Kings League Italia

Alla scoperta degli Stallions, squadra più famosa di Kings League Italia

Le due realtà dello streaming e del calcio non sono mai state così vicine come in questo periodo. Il merito? Della Kings League, competizione che nel 2025 arriva finalmente anche in Italia, che promette di rivoluzionare il gioco del pallone con un format innovativo e impronosticabile.

Non solo la presenza di svariati calciatori proprio sulle piattaforme di streaming come Aguero, Douglas Costa e Luis Alberto tra gli altri. Il calcio è da sempre uno degli argomenti più chiacchierati anche su Twitch e YouTube, ad esempio. Reazioni alle partite, videogiochi calcistici, progetti interessanti.

Con la Kings League, però, questi due mondi si uniscono per creare un qualcosa di magico. Il punto di riferimento per l’Italia non può che essere Gianmarco Tocco, in arte Blur. Streamer romano con numeri da capogiro su Twitch, è stato il primo influencer italiano a entrare nel mondo Kings League, partecipando al Mondiale per Club in Messico.

La squadra è la stessa, gli Stallions. Per la prima edizione della Kings League Italia, ovviamente, gli interpreti saranno diversi in virtù del draft. L’entusiasmo che c’è dietro la squadra, però, è sempre lo stesso. Gli Stalloni continuano a essere – forse come solo i TRM di TheRealMarzaa- il team più chiacchierato sui social e non solo. Volete conoscere meglio questa realtà? Scopriamoli insieme.

Blur e Francesco Marzano, chi sono presidente e direttore sportivo degli Stallions

Il personaggio più influente di Twitch Italia da una parte. Un manager, osservatore calcistico e fervente appassionato del settore dall’altra. Gianmarco Tocco, in arte Blur, vanta una carriera iniziata sui social ormai più di 10 anni fa su YouTube, per poi passare gradualmente sulla cosiddetta “piattaforma viola”. Call of Duty, FIFA, GTA i giochi che lo hanno portato alla ribalta, poi l’ascesa anche nello streaming fino ad entrare nella short list dei canali con più sub al mondo. Come anticipato, Blur è stato il primo personaggio a portare la Kings League nel nostro Paese, partecipando alla spedizione in Messico con gli Stallions, che in quella occasione vedevano tra i partecipanti anche Totti e Nainggolan. Proprio per questo, gli Stallions sono “Here to stay“.

Come direttore sportivo, invece, troviamo Francesco Marzano. Tranquilli, non si parla di TheRealMarzaa, presidente dei TRM FC in questa Kings League. A ricoprire questa carica c’è un omonimo dello streamer pugliese, a sua volta originario di Bari. Appassionato di calcio e consulente aziendale, Marzano vanta esperienze come manager e osservatore calcistico, oltre che come Business Consultant, aspetto da non sottovalutare in questa Kings League.

Il roster degli Stallions in Kings League Italia

Allenatore e wild card, alla scoperta degli Stallions

La particolarità degli Stallions è evidente. Sono il team di Kings League Italia con più seguito sui social con oltre 170 mila followers solo su Instagram, sono la prima squadra italiana a essere nata. Proprio per questo, l’intenzione è quella di fare le cose come si deve, senza tralasciare un importante effetto sorpresa.

Proprio per questo, gli Stallions sono l’unico club a non aver ancora annunciato niente per questo riguarda il direttivo e le wild card. Per il momento, infatti, della squadra si conoscono solamente i 10 pick al draft e poi ovviamente presidente e direttore sportivo già presentati.

Stallions, il roster

Gianluca Bressan (POR)

Alessandro Curcio (DIF)

Filippo Adamo (DIF)

Francesco Lori (DIF)

Pietro Brusadelli (CEN)

Ferdinando Pannuti (CEN)

Riccardo Frosio (CEN)

Alessio Proietti (CEN)

Antonio Orteca (ATT)

Simone Soldà (ATT)