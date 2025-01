La probabile formazione scelta da Claudio Ranieri per la sfida al Genoa di Vieira

La Roma di Claudio Ranieri torna in campo dopo il pari di Bologna e ospita il Genoa all’Olimpico.

Il fischio d’inizio della sfida è fissato per le ore 20:45 di venerdì 17 gennaio, nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Reduce dal pareggio contro il Bologna, i giallorossi cercano punti per risalire la classifica. Roma e Genoa sono divise da un solo punto in classifica.

Claudio Ranieri potrà contare su tutta la rosa: rimane indisponibile il solo Bryan Cristante, come annunciato dallo stesso allenatore in conferenza stampa (Clicca qui per le sue parole).

Roma, la probabile formazione contro il Genoa

Ranieri, dunque, dovrebbe puntare sul 3-5-2. Tra i pali ci sarà l’inamovibile Svilar. La linea difensiva sarà guidata da Hummels, con Mancini e Ndicka a completare il reparto. Sulle corsie non ci saranno sorprese: a destra toccherà a Saelemaekers, mentre a sinistra spazio ad Angelino. Possibile novità in mezzo al campo: Pisilli è in vantaggio su Pellegrini per una maglia da titolare al fianco di Koné e Paredes. In attacco, invece, confermata la coppia composta da Paulo Dybala e Artem Dovbyk.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita tra Roma e Genoa, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.