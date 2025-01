Milan, Reijnders: “È una grande opportunità: non capita spesso di vincere un trofeo”

Le parole del centrocampista del Milan Reijnders in conferenza stampa prima della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter

Dopo aver battuto la Juventus per 2-1 in semifinale, il Milan si prepara alla finale di Supercoppa Italiana.

Gara in cui non solo ci sarà in palio il primo trofeo stagionale, ma sarà arricchita dalla bellezza in sè del match: il derby di Milano contro l’Inter.

Rossoneri che sono riusciti, dunque, ad accedere alla finale battendo la squadra di Thiago Motta in rimonta. Partita che è stata la prima in panchina per Conceição, che si appresta ora a vivere il suo primo derby da allenatore del Milan.

Prima della gara, il centrocampista del Milan Reijnders è intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana.

Milan, le parole di Reijnders nella conferenza stampa prepartita

Il centrocampista ha esordito così: “Nel primo tempo contro la Juventus non siamo stati abbastanza aggressivi nel pressing e non prendevamo rischi con la palla. Nella ripresa abbiamo dimostrato che potevamo fare di più, creando più occasioni”.

Reijnders ha poi proseguito: “È una grande opportunità, sarebbe bello e devo giocare come se fosse la mia ultima partita. Non capita spesso di poter vincere un trofeo, poi dovremo pensare al campionato e alla Champions League, è una buona possibilità di cambiare le cose”.

Milan, Reijnders: “Dobbiamo sentirci come una famiglia”

Il centrocampista olandese ha parlato della stagione vissuta fino ad ora: “Lo spirito c’è sempre stato. Penso che dobbiamo guadagnare sempre più fiducia e battere la Juve ci ha dato una bella spinta in tal senso. Dobbiamo sentirci come una famiglia e quello è stato un bel segnale”.

Infine, una battuta su Pioli incontrato nei giorni scorsi: “È stato bello, abbiamo scherzato. Avete visto cosa mi ha detto, per me è stata una buona stagione anche se ho avuto meno occasioni di andare in porta. Quest’anno gioco più avanti”.