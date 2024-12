Pioli d’Arabia: come procede la sua avventura all’Al Nassr

Stefano Pioli – Imago

Lo stadio dell’Al Nassr di Pioli ospiterà la Supercoppa Italiana: ma come va la sua avventura in Arabia?

“Avevo bisogno di un’esperienza diversa dopo oltre vent’anni in Italia. L’Al Nassr è un club importante e ambizioso”. Così, qualche mese fa, Stefano Pioli spiegava la sua decisione di accettare l’offerta faraonica del club saudita. Lontano dalla Serie A, quelle squadre che Pioli conosce e che “ospiterà” a inizio gennaio per la Supercoppa Italiana.

Già perché l’Al-Awwal Park di Riad, stadio in cui l’Al Nassr gioca le proprie partite casalinghe, sarà il teatro di Inter-Atalanta, Juventus-Milan e della finalissima. Pioli potrà vedere da vicino il suo passato, ma intanto come sta andando la sua avventura in Arabia Saudita?

Pioli-Al Nassr: il ritardo in campionato e la speranza Champions

Attualmente l’Al Nassr è al quarto posto in classifica nel campionato arabo: 25 punti per i ragazzi di Pioli, lontani 11 punti dall’Al Ittihad, capolista con 12 vittorie e una sola sconfitta. Pioli è arrivato a metà settembre, subentrato a Luis Castro. Con l’allenatore italiano in panchina, l’Al Nassr ha avuto una media di due punti a partita: 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. I ko sono arrivati prima della sosta di dicembre per la Gulf Cup, contro l’Al Qadisiya e l’Al Ittihad.

Con l’obiettivo campionato che, giocoforza, si è complicato, l’Al Nassr può puntare alla AFC Champions League. I sauditi sono già qualificati per gli ottavi di finale con due turni di anticipo e concluderanno la fase a gironi a febbraio, affrontando gli emiratini dell’Al Wasl e gli iraniani del Persepolis.

Il rapporto con Cristiano Ronaldo

“Ronaldo è stata una piacevole sorpresa perché ha ancora la voglia di un ragazzino“. Stefano Pioli ha raccontato con queste parole il suo primo impatto con Cristiano Ronaldo, leader assoluto dell’Al Nassr. “Cristiano rappresenta ciò che significa essere un professionista a tutti gli effetti – ha aggiunto Pioli – non solo talento, ma dedizione totale“.

Il portoghese finora ha segnato 16 gol in 19 partite, la media di una rete ogni 104 minuti. Reti importanti (come quella nel derby di Riad con l’Al Hilal), ma anche errori pesanti come accaduto in King’s Cup. Proprio un rigore sbagliato da Ronaldo al 97° minuto contro Al Tawoon è costato l’eliminazione alla formazione gialloblu.

Dopo la pausa per le nazionali, l’Al Nassr di Pioli tornerà in campo il 9 gennaio per la sfida casalinga con l’Al Okhdood, esattamente tre giorni dopo la finale di Supercoppa Italiana. Pioli potrà osservare da vicino il suo passato, poi avrà ancora 21 partite di campionato per riprendere in mano il proprio destino nella Saudi Pro League.

