Napoli, chi è Philip Billing: un centrocampista a tutto tondo

Il focus sul centrocampista del Bournemouth Philip Billing, prossimo a unirsi al Napoli di Antonio Conte

“Un giorno all’improvviso…”, si è acceso il calciomercato del Napoli. Dopo l’accordo totale trovato dagli azzurri con la Fiorentina per il trasferimento di Folorunsho, il club è andato subito alla ricerca di un sostituto.

Il primo nome, che portava al centrocampista italiano Cesare Casadei, è saltato dopo che il Chelsea non ha voluto abbassare le proprie pretese.

Per questo Manna e gli azzurri hanno deciso di puntare su un profilo considerato più pronto a sposare i progetti del club.

Parliamo di Philip Billing, centrocampista danese in arrivo dal Bournemouth, club di Premier League. Così Antonio Conte si prepara ad abbracciare un rinforzo che fa della sua struttura fisica il suo punto di forza.

Napoli, il focus su Philip Billing

Billing è un classe 1996 nato a Copenaghen, capitale della Danimarca. Dotato di doppia nazionalità, sia danese sia nigeriana, il centrocampista di piede sinistro ha mosso i primi passi nelle giovanili dell’Esbjer, club del suo Paese.

Tra il 2013 e il 2014 arriva nella formazione U18 dell’Huddersfield Town, per approdare nel giro della prima squadra in un paio di stagioni. Nell’estate del 2019 segue poi il trasferimento al Bournemouth per più di 16 milioni di euro: un investimento importante per un calciatore che contava poco più di 90 presenze in Championship e 28 in Premier League.

Dall’exploit alle caratteristiche del danese

Nella sua prima stagione con i “Cherries”, da cui arriva la retrocessione, Billing colleziona 37 presenze. Le due stagioni seguenti, entrambe nella seconda divisione inglese, il danese vive i suoi migliori momenti. Colleziona prima 39 presenze condite da 8 gol e 4 assist tra il 2020 e il 2021 e poi 40 gettoni con tanto di 10 reti e 10 passaggi vincenti l’anno dopo. In questa stagione sta trovando meno spazio: sono solo 176 i minuti spalmati in 10 apparizioni in Premier League.

Ma che caratteristiche ha Billing? Parliamo di un calciatore alto quasi due metri, che può giocare in ogni zona del centrocampo. Dalla trequarti alla mediana, passando per il centro del terreno di gioco, zona che preferisce data la sua abilità nei duelli. In Inghilterra si era tanto parlato di lui al suo arrivo, visto come un giocatore dall’enorme potenziale ancora da esprimere. Chissà che a Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, possa finalmente dimostrare tutte le sue abilità.