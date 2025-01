La trattativa tra Tomas Perez del Newell’s Old Boys e l’Inter si è bloccata: le ultime

La pista che avrebbe portato il centrocampista argentino Tomas Perez in nerazzurro si è interrotta. La trattativa, tra l’Inter e il Newell’s Old Boys, si è bloccata, e a mancare è stata l’intesa finale dopo la richiesta del club argentino.

L’Inter era intenzionata a chiudere la trattativa con un doppio colpo, comprendendo nell’operazione anche Mateo Silvetti. Attaccante, e classe 2006 dei Newell’s.

A seguito del “NO” della formazione argentina per il doppio colpo, la società nerazzurra ha quindi deciso di non affondare l’operazione per il solo Perez.

La trattativa, dunque, ha raggiunto una fase di raffreddamento, e con molta probabilità non verrà riaperta.