Novità in casa Parma: contatti positivi per Alessandro Vogliacco nelle ultime ore per sbloccare definitivamente l’operazione con il Genoa.

Il classe ’98 arriverebbe con la formula del prestito con diritto.

Il difensore sarà un’ottima arma per il club non solo in difesa, ma contribuirà in maniera netta anche in chiave offensiva.

Il Parma punta quindi su un profilo come lui per cercare di centrare l’obiettivo salvezza.

