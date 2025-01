Il Verona si inserisce per Oyegoke: la situazione

Il Verona si inserisce per Daniel Oyegoke, attualmente seguito dal Lecce.

Il mercato invernale continua a regalare colpi di scena e nuovi intrecci.

Tra i nomi caldi figura quello di Daniel Oyegoke, promettente difensore inglese attualmente in forza agli Hearts, club della Scottish Premiership.

Nelle ultime ore, il Verona si è ufficialmente inserito nella corsa al giocatore, dimostrando un forte interesse per rinforzare il reparto arretrato con un profilo giovane e di prospettiva.

La società vede in Oyegoke un elemento in grado di garantire fisicità e duttilità, caratteristiche fondamentali per affrontare al meglio la seconda metà della stagione.

Il Verona su Oyegoke

La concorrenza per Oyegoke non manca: oltre al Lecce, anche il Verona si inserisce nella corsa. I giallorossi, infatti, hanno recentemente chiuso per l’arrivo di Danilo Veiga, un altro giovane difensore che andrà a puntellare la rosa di Giampaolo.

Con il Lecce fuori dai giochi, il Verona potrebbe avere una strada più agevole per assicurarsi Oyegoke, anche se molto dipenderà dalla volontà del calciatore e dalle eventuali richieste economiche del club scozzese.