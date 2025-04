Champions League, revocato il rigore al Real Madrid

L’arbitro ha deciso di revocare il rigore al Real Madrid dopo essere stato richiamato dal VAR

Partita ad alta tensione tra Real Madrid e Arsenal, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Al 25′ del primo tempo l’arbitro Letexier ha fischiato un presunto fallo di Rice su Mbappé.

Il check al VAR è stato parecchio lungo per valutare anche la possibile posizione di fuorigioco attivo di Rodrygo.

Dopo essere andato a rivedere l’azione al monitor, però, il rigore è stato annullato dall’arbitro.

Non cambia quindi il risultato: 0-0 al Bernabéu a fine primo tempo, per un risultato complessivo di 3-0 in favore dell’Arsenal di Arteta.