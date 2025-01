Milan, Tomori in uscita: può riprendere quota il nome di Goglichidze

Lavori in difesa per il Milan: con l’uscita di Tomori, può tornare in ballo il nome di Saba Goglichidze dell’Empoli

Nella serata di oggi, venerdì 31 gennaio, il Milan ha raggiunto un accordo verbale con il Tottenham per Fikayo Tomori.

L’intesa tra club è stata raggiunta sulla base di 25 milioni di euro + 5 di bonus. Tuttavia, serve anche il via libera del calciatore ex Chelsea prima di definire il suo ritorno a Londra, stavolta con la maglia degli Spurs.

I rossoneri cercano quindi il sostituto di Tomori, con il nome di Saba Goglichidze che può riprendere quota.

Il difensore georgiano classe 2004 ha disputato 19 partite nel campionato in corso, di cui 18 da titolare.