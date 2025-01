Milan, resta vivo il nome di Joao Felix per l’attacco

Non solo Santiago Gimenez: per l’attacco, i rossoneri continuano a pensare anche a Joao Felix del Chelsea

Il Milan è una delle società più attive sul mercato nelle ultime ore: i rossoneri sono molto vicini a Santiago Gimenez del Feyenoord (Clicca qui per le ultime).

L’arrivo del messicano permetterebbe ad Alvaro Morata di essere liberato per trasferirsi al Galatasaray.

Sempre per l’attacco, però, i rossoneri pensano sempre a Joao Felix. L’agente del portoghese, Jorge Mendes, è in Italia e sarà l’occasione per tornare a parlare dell’ex Barcellona e Benfica.

In questa stagione, Joao Felix ha giocato 12 partite in Premier League con il Chelsea di Enzo Maresca, impreziosite da un gol e un assist. Meglio in UEFA Conference League: in 5 partite, il portoghese ha segnato 4 reti.

Vivo il nome di Joao Felix per il Milan

