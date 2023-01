Roma su Ziyech, ma c'è la questione formula: le ultime

In queste ore in casa Roma si parla soprattutto delle uscite: quella di Matias Viña, vicinissimo al Bournemouth, quella di Eldor Shomurodov, che andrà in prestito secco allo Spezia, e quella di Nicolò Zaniolo, per il quale lo stesso Bournemouth ha presentato un'offerta da 30 milioni più bonus e percentuale sulla futura rivendita (QUI I DETTAGLI).

Il Milan, invece, non rilancerà per Zaniolo, che deve quindi valutare la proposta degli inglesi. Se l'azzurro dovesse partire, però, la Roma si troverebbe di fronte alla necessità di sostituirlo, e il nome più caldo resta quello del marocchino del Chelsea Hakim Ziyech.

Roma-Ziyech? La formula richiesta dal Chelsea

La questione principale per quel che riguarda l'ex Ajax riguarda la formula. Il Chelsea non lo può dare via in prestito: ha esaurito infatti gli 8 slot di prestiti previsti dal regolamento. Nel caso in cui la Roma decidesse quindi di affondare il colpo (cosa che ancora non ha fatto), dovrebbe ragionare su un'ipotesi di acquisto a titolo definitivo del calciatore.

In questo senso occorrerà partire dalla richiesta economica del Chelsea, che si aggira intorno ai 20 milioni. Una cifra che però dovrebbe abbassarsi in sede di trattativa. Intanto il Milan, altro club da sempre interessato al calciatore marocchino, è di fatto escluso a priori dalla possibilità di avere Ziyech a gennaio, dal momento che i rossoneri attualmente non possono permettersi acquisti a titolo definitivo bensì solamente dei prestiti.